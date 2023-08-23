Куратор проекту допускає, що що цей акт вандалізму відбувся на замовлення.

Ввечері, 22 серпня, невідомі пошкодили скульптуру "Впевнена". Її тимчасово встановлено в Стрийському парку у рамках Львівського тижня скульптури 2023.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, жіночу скульптуру облили речовиною, схожою на технічне мастило, та хотіли підпалити. Зазначається, що охоронець парку помітив скупчення людей перед скульптурою близько 23:00 та одразу викликав поліцію.

"Правоохоронці перевіряють камери спостереження, щоб встановити обставини та осіб, що скоїли правопорушення. Куратор проекту Павло Гудімов вже виїхав на місце та тісно співпрацює із правоохоронцями", - йдеться у повідомленні міськради.

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Гудімов у Facebook також прокоментував інцидент. За його словами, цей акт вандалізму покликаний очорнити мешканців міста та продемонструвати неприйняття сучасного мистецтва в публічному просторі.

"Але я, як куратор Тижня, схиляюсь до того, що цей акт вандалізму відбувся на замовлення. Поки триває слідство і встановлення осіб, які скоїли цей акт - я не володію інформацією про корінь зла", - заявив куратор проекту.

Довідка УНІАН. Скульптура "Впевнена" встановлена в рамках тимчасової виставки, яка складається із восьми сучасних скульптур колекції Канівського мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне". Її відкрили у межах щорічного "Львівського тижня скульптури". Виставка буде доступною для всіх до листопада 2024 року.

Скульптура "Впевнена" - скандал через мистецтво

У Львові розгорівся скандал через виставку сучасної скульптури, яку розгорнули у Стрийському парку. Мова йде про вісім скульптур українських та зарубіжних митців. Однак сучасне мистецство не всім прийшлися до смаку.

Містян обурила скульптура оголеної жінки з ознаками ожиріння авторства Василя Корчового під назвою "Впевнена".

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