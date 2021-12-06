Колишня політув'язнена 14 років провела в радянських тюрмах.

Сьогодні у Львові померла зв’язкова УПА Ольга Ільків, яка у червні цього року відзначила своє 101-річчя.

Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради.

Читайте такожПольща шукає свідків "геноциду поляків членами ОУН-УПА""Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Звіробій"), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

Нагадаємо, 3 грудня у приміщенні Львівської міської ради помер директор Будинку вчених, який прийшов на прийом до заступника мера Андрія Москаленка.

Раніше УНІАН повідомляв, що Будинок вчених у Львові опинився в центрі скандалу.

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Автор: Екатерина Малюга