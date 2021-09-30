Група молодих людей заради ефектного ролика в TikTok організувала "викрадення" дівчини у центрі Львова.
Відповідний ролик з’явився на TikTok-сторінці користувача Андрія Гавриліва.
Як свідчать відзняті кадри, двоє молодиків у темному одязі та балаклавах зупинилися біля тротуару на чорному Mercedes, вибігли на пішохідну зону і схопили дівчину, що стояла між перехожими. Так зване "викрадення" сталося на очах у десятка містян.
Як пише ZAXID.NET, на місце події небайдужі викликали копів. У місті одразу ввели спецоперацію з перехоплення автомобіля, а патрульна поліція розпочала пошуки машини.
За словами речниці поліції Світлани Добровольської, авто з молодиками виявили у середмісті за півгодини після дзвінка перехожого. У салоні перебували троє чоловіків віком до 27 років і дівчина.
Правоохоронцям молоді люди пояснили, що просто знімали відео для соцмереж.
На блогерів склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство.
Один з акторів Остап Оскар у коментарі "Україна" заявив, що вони просто знімали соціальний ролик.
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