Демонтаж культової споруди розпочали з молитви священника ПЦУ.

У Сихівському районі Львова зносять незаконно зведену культову споруду УПЦ Московського патріархату.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач у Facebook

"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові", - йдеться у повідомленні.

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За словами чиновника, роботи з демонтажу незаконної споруди розпочалися після молитви священника ПЦУ.

Він додав, що демонтаж відбувається за законом. Поліція забезпечує порядок та запобігає провокації.

Скандали УПЦ МП у Львові

Кілька днів тому в центрі гучного скандалу з УПЦ МП опинився Львів. Зокрема, парафіяни УПЦ Московського патріархату намагалися зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано "вибухнула" антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

Інцидент відбувся саме біля самобуду, який демонтовують. Зокрема, прихожани УПЦ МП звинуватили Україну у розв'язуванні війни.

Згодом стало відомо, що львівська влада взялася за майно УПЦ Московського патріархату у місті. Зокрема, одне з приміщень вже вирішили повернути на міський баланс.

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