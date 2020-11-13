У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.
Читайте такожСБУ затримала одного з ватажків батальйону "ЛНР" (фото)Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Як повідомляє місцевий сайт «Преступности.НЕТ», мова йде про обладнання Державного підприємства «Зоря»-«Машпроект».
Вас також можуть зацікавити новини
- У Росії намагалися завербувати українця для шпигунства, але той пішов до СБУ
- СБУ запобігла вивезенню за кордон комплектуючих до військових літаків (фото)
- На Рівненщині "чорні" копачі бурштину намагалися купити посаду в поліції за $1 мільйон (фото, відео)
- Російська компанія вивозила з України авіаційні комплектуючі до військової техніки - СБУ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram