За кордон планували вивезти продукцію одного з держпідприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів.

У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України запобігла спробі прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.

Читайте такожСБУ затримала одного з ватажків батальйону "ЛНР" (фото)Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомляє місцевий сайт «Преступности.НЕТ», мова йде про обладнання Державного підприємства «Зоря»-«Машпроект».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська