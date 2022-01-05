Зокрема, у міністерстві розповіли, за яких обставин усиновлювач та усиновлена ним дитина можуть зареєструвати шлюб.

У Міністерстві юстиції України розповіли про тих, хто не може одружуватися в Україні.

Як йдеться у повідомленні міністерства у Facebook, в Україні чоловіки та жінки можуть одружуватися з 18 років. А з 16 років це може відбутися за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це відповідає інтересам особи, яка хоче вступити в шлюб.

Читайте такожУ Мелітополі хлопець оригінально освідчився своїй коханій: допомогли "копи" (відео)При цьому наголошується, що примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

У Мін'юсті нагадують, що, відповідно до статті 26 Сімейного кодексу, не можуть перебувати у шлюбі між собою:

особи, які є родичами прямої лінії споріднення;

рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра;

усиновлювач та усиновлена ним дитина (шлюб між ними може бути зареєстровано лише у разі скасування усиновлення).

Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька; двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

Також, за рішенням суду, може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

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