Організатора фіктивних шлюбів затримала поліція у Дніпрі, чоловік допомагав іноземцям отримувати посвідки на проживання.Читайте такожУкраїнці цього року одружувалися вп'ятеро більше, ніж розлучалися - Мін'юст
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Завдяки налагодженій схемі громадяни Сирії та Іраку отримували візи та посвідки на постійне проживання.
І все завдяки тому, що укладали з українками шлюби, які згодом виявлялися фіктивними.
Так, організатор такої схеми займався цим упродовж останніх 5 років. Він знаходив в Україні жінок, які готові були за гроші вдавати наречених.
Далі іноземець приїжджав до України й на підставі свідоцтва про шлюб отримував посвідку на тимчасове проживання.
Як змінилися шлюби під час карантину в Україні
У квітні 2020 року у Львові відбулося перше в Україні онлайн-весілля. Наречені Інна та Ігор познайомилися у 2013 році. Спочатку були стосунки на відстані, оскільки мешкали в різних областях. Він — з Києва, вона — зі Львова.
На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану — від них, за традицією, пролунав перший тост і благословення.
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