Президент заявив, що треба побудувати державу, яка буде зразком безпеки.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що українську освіту треба зробити конкурентоспроможною та сучасною.

Як повідомляє прес-служба президента, у День Соборності України відбулася зустріч Зеленського та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії, члена британського парламенту Бориса Джонсона зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, якою Зеленський бачить українську вищу освіту у післявоєнний період, президент висловив переконання, що освіта в Україні має бути конкурентоспроможною.

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"Мені здається, найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого фахівця. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо: не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції", - сказав Зеленський.

Президент також акцентував, що освіта має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення, при цьому без втрат освітніх стандартів і надбань.

У цьому контексті він зауважив, що саме війна продемонструвала Україні, в яких сферах час модернізуватися. Так, ракетні атаки та ворожі удари дронами вказали на потребу захисту та переформатування електромереж, кібератаки - на важливість захисту фінансових інституцій, а блекаути - на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного вимкнення всього.

"Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І мені здається, у нас для цього є всі шанси", - розповів президент.

Візит Бориса Джонсона до України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, Борис Джонсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в рамках нового візиту в Україну. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що "для нього честь" знову побачитися з нашим лідером.

Під час зустрічі Джонсон розповів, що відвідав населені пункти на Київщині, де велися бойові дії, та побачив наслідки окупації та обстрілів. Як заявив колишній прем'єр, удари "досі тривають", і він зробить все для допомоги Україні в рамках своїх можливостей.

Джонсон є одним із найзатятіших партнерів і союзників нашої країни. З початку повномасштабного вторгнення він активно опікувався питаннями допомоги Україні, і продовжив це робити після відставки з посади прем'єр-міністра. Це вже його четвертий візит до України з 24 лютого 2022 року.

У колонці для WSJ він написав, що війна в Україні може закінчитися тільки з поразкою російського президента Володимира Путіна. Він наголосив, що українців тероризують ракетами і безпілотниками, і світ не повинен продовжувати лише спостерігати за цим.

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