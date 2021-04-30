Наразі за цим механізмом Польща погодилася замовити для України 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

У Міністерстві охорони здоров'я розкрили деталі отримання Україною вакцини від COVID-19 в рамках загальноєвропейського договору.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

“В Євросоюзі є кілька механізмів підтримки інших країн. По-перше, вони є великим донором програми COVAX, за яким ми вже отримуємо вакцини, а інший механізм називається EU Vaccine sharing mechanism - європейський механізмі розподілу вакцин, тобто це механізм перерозподілу вакцин із Європейського Союзу”, - розповів він.

Іващенко пояснив, що Євросоюз закуповує вакцини за умовами так званого загального договору ЄС, за яким від імені всіх країн, які до нього входять, здійснюється замовлення та отримання вакцин.

Наразі Україна отримала можливість приєднатися до цього механізму перерозподілу вакцин та долучитися до уже укладеного договору на умовах, коли одна країна замовляє від імені України додаткову кількість доз, які будуть фактично поставлятися одразу в Україну.

“Йдеться не про закупівлю вакцини, вже отриманої в тій країні, а йдеться про те, що вони роблять додаткову заявку”, - зауважив заступник міністра.

За його словами, наразі на фінальній стадії перебуває укладення такого договору із Польщею, яка погодилася виступити заявником на закупівлю для України 1,2 млн доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Як уточнив Іващенко, вакцина буде вироблена на одному з виробничих майданчиків у Євросоюзі, який наразі ще точно не визначено, а її поставка запланована на травень-червень цього року.

Він зазначив, що на даний момент не може озвучити вартість цієї закупівлі, однак запевнив, що вона відповідатиме умовам, які зазначені у загальному договорі ЄС з компанією AstraZeneca, та не відрізнятиметься від вартості, яку сплачують країни ЄС.

Заступник міністра розповів, що Україна вже близько місяця веде відповідні перемовини, адже такий механізм досить складний, запроваджується вперше та потребує ретельного юридичного супроводу. “Для ЄС це також вперше такий великий формат, коли до їхньої вже чинної угоди вноситься ще одна країна, яка не є членом ЄС. Але ми сподіваємося, що з використанням цього механізму ми зможемо приєднатися до європейських механізмів закупівель”, - зауважив він.

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У цих перемовинах беруть участь представники обох держав, а також Єврокомісії та виробника вакцини.

“Є дуже багато регуляторних питань…, логістичних деталей, економічних деталей та умов поставки, але вже у нас фінальний етап договору…”, - додав Іващенко.

За його словами, наразі на політичному рівні, зокрема, на рівні прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної ведуться комунікації з ЄС, щоб Україна й надалі могла взаємодіяти в цьому питанні таким чином. “Зараз буде перша поставка і, якщо механізм буде працювати і все буде добре, то ми дуже сподіваємося, що зможемо брати у ньому участь і він буде поширений. Це, звичайно, питання великого політичного діалогу”, - вважає Іващенко.

На його думку, після напрацювання типового договору та певного пакету документів у майбутньому цей процес перемовин буде швидшим.

Також він уточнив, що отримана в рамках цього механізму вакцина буде розподілена залежно від потреб та стану забезпечення України вакциною на момент постачання.

“Ми хочемо, щоб цей кейс став успішним і були вже готові та зрозумілі алгоритми того, як нам взаємодіяти… Ми спілкувалися з послом Литви з цього приводу, вони також розглядають варіант певних поставок доз, але в цілому варто розуміти, що всі країни ЄС наразі мають свої потреби щодо забезпечення внутрішньої вакцинації… Тому поки що ми орієнтуємося на COVAX і на прямі перемовини з виробниками”, - підсумував він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

На 30 квітня від початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 щепилися 702 тис. 440 осіб, до листа очікування вакцинації записалися 504 тис. 101 людина.

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Автор: Антоніна Доломанжи