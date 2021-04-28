За словами епідеміолога, ослаблення карантину на травневі свята може закінчитися новим спалахом захворюваності.

Епідеміолог, провідний фахівець Міністерства охорони здоров'я Наталія Виноград заявила, що Україна ще не вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо НВ.

Попередній спалах захворюваності, за словами експерта, пов'язаний з циркуляцією нових більш заразних штамів вірусу.

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"Однозначно хвиля не пройдена, але є тенденція до зменшення інтенсивності епідемічного процесу,... За минулий тиждень вона становила 13% - це дуже хороший показник в цілому по Україні. А якщо взяти по західному регіону, то близько 20% - за винятком кількох областей, пішла стабілізація... Що стосується центральної України, східних територій, там поширення нових штамів почалося пізніше. Переважно це і була основна причина стрімкого зростання, оскільки контагіозність цих штамів приблизно в 2,7 - 3,2 рази вище", - пояснила вона, додавши, що приріст нових випадків захворювання був кратний ступеню заразності нових штамів коронавірусу.

Епідеміолог прогнозує, що ослаблення карантину на травневі свята може призвести до нового сплеску захворюваності.

Напередодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна почала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.

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Автор: Юрій Годован