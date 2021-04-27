Україна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19. Наразі у "червоній" зоні карантинних обмежень наразі 10 областей, наступним з неї вийде Київ
Читайте такожСтало відомо, які обмеження діятимуть у Києві після його виходу з "червоної" зониЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі коронавірусної хвороби", - повідомив він.
За даними МОЗ, минулого тижня на COVID-19 захворіло на 15 тис. українців менше (77 тис.), ніж позаминулого (близько 92 тис.), а кількість госпіталізованих зменшилася на майже 3,4 тис. "Усі ці цифри говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі", - зазначив міністр.
За його словами, рівень захворюваності пішов на спад у всіх без виключення областях та Києві, а рівень госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем перевищує норми лише у Донецькій області (69%). "Решта областей демонструють стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем. Загальна кількість зайнятих ліжок в Україні становить 52%", - розповів Степанов.
Він упевнений, що до стабілізації ситуації призвели карантинні обмеження, введені владою. "Ситуація, з одного боку, стабілізується, але ми не можемо розслаблятися - попереду тривалі вихідні… Я прошу громадян максимально утриматися від збільшення контактів, уникати скупчень, носити маски і дотримуватися особистої гігієни. За можливості відкладіть, будь ласка, ваші поїздки до друзів та родичів, святкуйте велике свято у вузькому родинному колі", - закликав очільник МОЗ.
Крім цього, Степанов зазначив, що незабаром з "червоної" зони карантинних обмежень вийде Київ. Він сказав, що столиця не має перевищення критеріїв та маркерів, встановлених МОЗ. За його словами, у "червоній" зоні карантинних обмежень наразі перебуває десять областей, наступним з неї вийде Київ.
За його словами, у "помаранчевій" зоні наразі перебувають дев'ять областей, а у жовтій - шість.
"Наступним регіоном, який буде переведений із "червоного" рівня у "жовтий", стане Київ. За всіма показниками місто не має перевищення критеріїв та маркерів", - повідомив міністр.
За словами Степанова, МОЗ уже звернулося до комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб провести засідання та вивести Київ з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
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