Ігор Клименко зазначив, що українці вимагають справедливості в цьому питанні.

Чоловіків-втікачів, які незаконно виїхали з України під час війни, хочуть карати більш жорстко. Зараз таким українцям загрожує тільки штраф при поверненні в країну, а кримінальна відповідальність настає тільки, якщо чоловік втік після отримання повістки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі виданню LB.ua зазначив, що підготовка законопроекту, який би посилив покарання для втікачів, продиктований запитом людей на справедливість.

"Є відповідальність за підробку документів, якими користувалися при перетині, за надання хабара та за ухилення від мобілізації (якщо чоловік втік за кордон вже після вручення підписаної повістки, йому загрожує від 3 до 5 років ув'язнення). Незаконний перетин кордону зараз – це тільки адмінвідповідальність, в переважній більшості випадків - тільки штраф. Ось про що йдеться. Я вже зазначав раніше, що ми говорили виключно про ідею. Будь-яких остаточних версій вирішення проблеми на даний момент немає", - пояснив глава МВС.

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При цьому він зазначив, що такий закон після прийняття не матиме зворотної дії, але при його розробці вивчатимуть міжнародний досвід. Водночас він визнав, що отримати всю інформацію про нелегалів буде нескладно.

"Хтось із них рано чи пізно повернеться в Україну, хтось звернеться до дипломатичних представництв України в інших державах за новими документами або допомогою. Тоді ми розглядаємо можливість перевірити, чи були у людини законні підстави для виїзду за кордон", - підсумував Клименко.

Втікачі на кордоні - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада України ввела в країні воєнний стан, який передбачає закриття кордону для окремих категорій українців. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України, якщо вони не потрапляють до списку винятків.

Але деякі громадяни використовуючи незаконні способи все ж намагаються виїхати в країни Європи. Для цього чоловіки вдаються до різних способів - від хабарів і переодягань до незаконного перетину кордону в необладнаних для цього місцях, що призводить часто до загибелі втікачів.

Наприклад, на Закарпатті в річці Тиса при спробі перетнути кордон в Угорщину потонув чоловік родом з Миколаєва, а ще одного ухильника затримали.

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