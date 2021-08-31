За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані отримують нові запити про евакуацію з Афганістану.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що будуть опрацьовані нові маршрути для евакуації українців з Афганістану.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула", - заявив він.

Дипломат зазначив, що безпекові ризики в країні продовжують зростати.

При цьому, за останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Зокрема, зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце перебування і підтримує з ними зв’язок.

"За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема, можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії", - повідомив Ніколенко.

"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм у цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", - додав він.

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Речник нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей. "Це один із найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані", - наголосив Ніколенко.

Евакуація з Афганістану

Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з Афганістану.

США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Станом на 29 серпня в Україну вже прибуло шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.

Автор: Віталій Саєнко