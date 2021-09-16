Спеціальної граничної норми нескладання іспитів ніхто не встановлював, і в отриманому результаті немає нічого поганого, вважає голова Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Цього літа чиновники, які претендують на державні посади, вперше почали складати іспити на знання української мови.

За словами голови Нацкомісії зі стандартів державної мови Орисі Демської, приблизно 15% чиновників не склали іспит, пише "Україна 24".

"Я вважаю, що чиновники впоралися, тому що з усіх тих, хто складав іспит, нескладання становить у середньому приблизно 15%. Чому на 15%? Тому що з 16 липня по 9 серпня був так званий довгий іспит, і там нескладання становило 5%. Потім ми перейшли до так званого короткого, 30-хвилинного іспиту, рівень нескладання стартував з 20%, на сьогодні він становить 11%. І якщо додати 5-20-11 тощо виходимо на середню цифру 15%. Це нормальний результат для України, країни, яка є перехідною від однієї мовної моделі до іншої, спілкування на рівні держави й країни", - сказала Демська.

За її словами, спеціальної граничної норми нескладання іспитів ніхто не встановлював, і вона не бачить у такому результаті нічого поганого.

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"Якби ми всі знали українську мову, якби у нас були гарні дороги, медицина, якби ми сьогодні летіли в космос, як літають американці, то очевидно, що і володіння мовою було б інше. Так, є державні службовці, які не дуже добре володіють державною мовою, але будемо чесними - ми всі робимо щось не завжди добре. Потрібно розуміти, що ті, хто складає сьогодні іспит - це ті, хто йде на призначення, будуть виконувати функції держслужби. Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби", - сказала Демська.

Голова Нацкомісії нагадала, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної дозволяє будь-якому громадянинові України складати іспит безоплатно, необмежену кількість разів і не частіше, ніж один раз на чотири місяці.

Іспит з української мови для чиновників

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

19 липня в Україні чиновники почали складати перші іспити на рівень володіння українською мовою. Реєстрація на іспит розпочалася 16 липня.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.

Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.

Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Автор: Олександр Топчій