Сертифікати про рівень володіння державною мовою вже отримали 3412 осіб.

За перший місяць з початку проведення іспиту на визначення рівня володіння державною мовою, необхідного для державних службовців, його склали 7 652 особи. Результати іспиту гарні, серед політиків та працівників установ немає неуків.

Як повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови, за перший тиждень іспит склали 1228 осіб, за другий – 1660 осіб, за третій – 1878 осіб, за четвертий – 2886 осіб.

Результати іспиту:

Іспит допомагає з'ясувати, як держслужбовці знають українську мову. Існує три рівні знання мови - початковий, середній та рівень, на якому людина вільно володіє державною мовою.

Державні сертифікати початкового рівня А1 – не отримали жодної особи; рівня А2 – 3 особи;

Знання мови на середньому рівні В1 підтвердили 29 осіб; а на рівні В2 склали іспит 240 осіб;

вільне володіння мови показала найбільша частина держслужбовців. Сертифікати рівня С1 отримали 1075 осіб, а рівня С2 – 2065 осіб.

Частка держслужбовців, які не склали іспиту, не перевищує 2%.

Читайте також"Тільки для білих": в Ужгороді не пустили до басейну родину з ІндіїНаціональна комісія зі стандартів державної мови зазначає, що тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи – екзаменатори, що забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює комісія протягом 15 календарних днів. Саме тому з 7 652 осіб, які вже склали іспит, сертифікати отримала тільки половина з них.

Іспит для держслужбовців на знання української мови - довідка УНІАН

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

19 липня в Україні чиновники почали складати перші іспити на рівень володіння українською мовою. Реєстрація на іспит розпочалася 16 липня.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Читайте такожЗ'явився новий вид шахрайства: аферисти виманюють гроші за лічені хвилиниРаніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.

Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Міносвіти назвали умову повноформатного навчання дітей з 1 вересня.

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Автор: Катерина Гірник