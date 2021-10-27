Водій поводився з пасажиром нахабно й хамив

Водій автобуса Skybus, який курсує до аеропорту "Бориспіль", накинувся з нецензурною лайкою на ветерана АТО. Інцидент стався на Південному залізничному вокзалі в Києві 26 жовтня.

Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

Водій поводився з пасажиром нахабно й хамив. Крім того, він навіть намагався вигнати з автобуса ветерана АТО.

Конфлікт розгорівся, тому що водій автобуса зажадав від ветерана передати йому посвідчення учасника бойових дій. У свою чергу він заявив, що вже показав документ на камеру, коли заходив в автобус.

Читайте такожДобивав поранених українських військових: у Києві затримали розвідника "ДНР" (відео)При цьому водій заявив, що у них діють свої "закони". Після того як військовий відповів, що не зобов'язаний надавати незнайомцям свої документи, водій став кричати, що не з'їсть посвідчення. Після цього він і зовсім намагався вигнати пасажира з транспорту.

Коли водій не домігся свого, то звернувся до ветерана на "ти", через що той йому зробив зауваження. У свою чергу водій обурився, що таке правило ніде не записано. В кінці він нахилився до бійця й вилаявся: "ти п***рас".

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві сталося вбивство-життя позбавили 36-річного ветерана війни на Донбасі.

Автор: Анастасія Горбачова