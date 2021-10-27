Чоловік проживав у покинутому будинку на Славутичі.

У Києві сталося вбивство - життя позбавили 36-річного ветерана війни на Донбасі.

Як повідомляє "Магнолія-ТВ" у своєму Телеграм-каналі, тіло загиблого знайшли на вулиці Завальній. Його друзі розповіли журналістам, що чоловік після повернення з війни працював на будівництві й винаймав житло. Згодом, коли грошей стало не вистачати на оренду кімнати, він переселився у закинутий будинок на столичному Славутичі. Зароблені гроші він частково віддавав колишній дружині на виховання доньки. За словами знайомих загиблого, через брак коштів він почав зловживати алкоголем.

"Знайшов "друзів" по чарці у найближчій наливайці. Такими "друзями" стали чоловік з судимістю та його вагітна подруга, які згодом прожили з АТОвцем у покинутому будинку майже місяць. Саме цей чоловік будучи "під шофе" у місцевому кафе проговорився про смерть. Мовляв, йшов по узбіччю і помітив, як ноги Дмитра (так звали загиблого) строчать з-під кущів. Новоспечений друг пояснив, що боявся повідомити у поліцію про жахливу знахідку, бо вже притягався до кримінальної відповідальності. Натомість затягнув тіло у покинутий будинок, де майже добу з подругою при надії та ще одним любителем оковитої відпочивали", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронців викликали друзі Дмитра після того, як він довго не виходив на зв'язок. Крім того, чутки про його смерть пішли від співробітниць місцевого кафе.

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"На подвір’ї будинку разом з правоохоронцями побачили новоспечених жителів захолустя. Спочатку люди сказали, що "господар" будинку пішов за пляшкою, але згодом таки показали, де сховали загиблого. Тіло 36-річного чоловіка було понівеченим. Друзі покійного припускають, що саме нові "співмешканці" вбили їхнього товариша", - розповіли журналісти.

На місці працювали правоохоронці, проте офіційної інформації про злочин у поліції поки не надавали.

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Автор: Віолетта Орлова