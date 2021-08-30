Біля Києва парашутист встановив новий рекорд України, розгорнувши в повітрі найбільший за площею прапор України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова та показала фото рекордного стяга.
"Військовослужбовець Анатолій Гліненко під час стрибка з парашутом розгорнув в повітрі велетенський прапор площею 530,59 кв. м! Новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі" було оголошено на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення рекордсмена", – зазначила вона.
Вєтрова додала, що Національний реєстр рекордів вітає нового рекордсмена України, військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України, підполковника Гліненка з досягненням, що вражає.
Раніше стало відомо, що Анатолій Гліненко встановив рекорд України до Дня авіації (відзначається 28 серпня). На пошиття прапора витратили 400 метрів тканини. Рекордний прапор шили два тижні.