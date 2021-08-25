Дівчинку почали брати у походи, як тільки вона навчилася ходити.

Олександрі Канкровій з міста Рівне всього 5 років, але вона вже встигла підкорити найвищу гору Сванетського хребта Великого Кавказу висотою 4009 метрів.

Про це повідомляє Суспільне.

Українка протягом чотирьох днів піднімалася на гору разом з командою дорослих туристів з Рівного та Запоріжжя.

Її батько Ілля запевняє, що дівчинку почали брати у походи, як тільки вона навчилася ходити. Коли Олександрі було всього 1,2 року – разом з дорослими ночувала у наметах при мінусовій температурі у Кременецькому гірському масиві Тернопільської області.

20-денну пішу подорож по Кавказьких горах Олександра розпочала 31 липня, піднявшись на 4-кілометрову гору Лайлу.

Ілля зазначив, що до мандрівки дитину готував: "Донька давно мене просила сходити. Ми в походи ходимо давно, а в цьому році почали ходити в зимні. Вона підготовлена, налаштована була".

5-річна донька у 2021 році вже взяла участь у трьох повноцінних походах.

"Зимою двічі піднімалась на гору Пікуй, тоді був штормовий вітер, десь близько 10 метрів. І на морозі ночувала – в наметах було десь –20 градусів морозу", – пояснив батько дівчинки.

Після спуску з гори дівчинка разом зі старшими альпіністами відвідала кілька перевалів, перейшла убрід річку та в кінці поїхала на море в Батумі. Після повернення до Рівного Олександра розпочала підготовку до наступного походу, пункт призначення якого батьки поки не називають.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Іван Бойко