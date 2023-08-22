Він розпочнеться в 4 областях України та допоможе військовим згадати, як жити без гарматних пострілів, подалі від фронту.

Восени у чотирьох областях стартує пілотний проект помічника ветерана, який має допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, відповідаючи на запитання щодо проекту ветеранських помічників.

"Сьогодні людина може повернутися з фронту у свою громаду, а там підприємство закрите, а родина знаходиться десь за кордоном. І хтось має зустріти цю людину. Зустріти має той, хто розуміє, що таке пройти війну", - сказала Лапутіна.

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Вона заявила, що через цю актуальну проблему в Україні започатковується Інститут помічника ветерана.

"Пріоритетом, хто може стати помічником ветерана, зараз, у нашому пілотному проекті в чотирьох областях, - це саме ветерани, а також члени їхніх родин", - пояснила урядовець.

Лапутіна розповіла, що наразі ці люди проходять навчання.

"І з осені наші ветерани з’являться у громадах чотирьох областей. Це будуть 400 людей, які допомагатимуть ветеранам повертатися з фронту у цивільне життя", - сказала міністр.

Помічники ветерана працюватимуть в громадах, координувати їхню діяльність буде Сервісний офіс з питань ветеранів в громаді.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників VI Міжнародного ветеранського форуму зауважив, що цього року було засновано нову українську "політику Героїв" - політику шани та створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів".

Він додав, що для реалізації цієї політики потрібно ухвалити ряд рішень. Глава держави також наголосив, що нормативна регуляція у цій сфері, яка затягує час, повинна бути спрощена і все в державі має допомагати ветеранам.

"Все в "політиці Героїв" має бути таким, щоб допомагати людям жити. Будь-який посадовець, який цього не розуміє, буде замінений", - підкреслив Зеленський і зауважив, що перший результат впровадження "політики Героїв" потрібно буде оцінити на Покрову.

Через війну допомоги потребуватимуть щонайменше 4 млн українців

Як повідомляв УНІАН, раніше Лапутіна заявляла, що після перемоги Україні у війні кількість людей, які потребуватимуть спеціальної допомоги, перевищить 4 мільйони осіб. Вона наголосила на необхідності створити передумови для належної зустрічі захисників, їхнього повернення до мирного життя, адаптування тощо.

Лапутіна зазначила, що станом на 24 лютого 2022 року в електронному реєстрі налічувалося близько півмільйона учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих.

Вона повідомила, що пілотний проект "Інституту помічника ветерана" буде запущено у чотирьох регіонах України - Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій та Миколаївській областях.

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