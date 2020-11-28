Загалом в розслідуванні фігурують 18 іноземців, серед яких також громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, Киргизстану та Туркменістану.

У Стамбулі затримані українці, які хотіли продати свої органи.

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Про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Раніше Управління по боротьбі з торгівлею людьми серед біженців почало розслідування у зв'язку з підозрілими свідченнями 18 іноземців, які звернулися в "Комітет з етики" і назвали себе родичами осіб, які потребують пересадки органів", - йдеться в повідомленні.

В результаті розслідування стало відомо, що ці особи не мають родинного зв'язку з пацієнтами та хотіли продати свої органи. 18 осіб, серед яких громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану, затримані.

"Після допиту 8 осіб відпущені на свободу, 10 осіб постали перед судом", - підкреслює видання.

Відносно п'ятьох прийнято запобіжний захід у вигляді арешту, інші п'ять дали підписку про невиїзд.

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Автор: Вікторія Токарєва