Український військовослужбовець 2022 року дістав серйозне поранення голови, і відтоді він навчився заново розмовляти й усміхатися.

Два роки батько Віталія Шумея перебуває біля сина, ніколи його не покидаючи після того, як той отримав серйозне поранення в голову на фронті. За цей час, проходячи безліч медзакладів і реабілітаційних центрів, 36-річний командир зенітно-ракетного підрозділу навчився наново посміхатися, вимовляти деякі слова і навіть рухатися.

Як повідомляє Associated Press, лікарі сумнівалися в прогресі. Однак, завдяки дороговартісному лікуванню, яке було оплачене, зокрема, футбольним клубом "Шахтар", стан здоров'я Шумея почав поліпшуватися.

"Ми вже почали робити успіхи, залишилося тільки, щоб його ноги запрацювали. Скоро ми будемо ходити, і будемо ходити в тренажерний зал щодня", - заявив батько військового, 65-річний Сергій Шумей. Вони перебувають у реабілітаційному центрі в Модричах, на заході України. У їхній кімнаті два ліжка - для пораненого бійця та його батька.

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Стан Віталія після того, як снаряд влучив у його укриття, був критичним. За даними AP, сильно постраждала голова і мозок. 36-річний українець міг тільки моргати і ковтати, він був прикутий до ліжка. Незабаром йому в Барселоні зробили операцію на мозку, йому створили пластини для реконструкції черепа.

Після цього поранений військовий із батьком повернулися в Україну, бо Віталій сильно переживав через незнайому, іноземну мову. Коли вони повернулися "додому", стан пораненого чоловіка покращився. 36-річний військовий почав сміятися і навіть розмовляти.

"Я був безмірно задоволений. Хоча це була маленька перемога, але все ж таки наша. Я йшов із високо піднятою головою, пишаючись тим, як далеко ми зайшли, - розповів його батько.

Спочатку це були прості відповіді - "так" або "ні". Поступово словниковий запас збільшувався. Незабаром Віталій зміг описувати кольори, а потім і озвучувати імена родичів.

Світлана Кононеко - ерготерапевт - постійно взаємодіє з Віталієм протягом двох років, допомагаючи йому поліпшити повсякденне функціонування.

Вона зазначає, що останнім часом фіксується значний прогрес у його розвитку після поранення. Півтора місяця тому йому видалили трахеостому, тож його батько зміг нормально поспати за останні два роки догляду за власною дитиною.

"Я піду від нього тільки тоді, коли побачу, що він на ногах. Тоді він зможе почати жити своїм життям", - додає Шумей-старший.

Наступний етап реабілітації передбачає те, що Віталій зможе встати на ноги та почати ходити. Однак фахівці не поспішають робити прогнози, коли цей процес може розпочатися.

Ракетні атаки Росії по Україні

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