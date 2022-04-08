За це можна буде отримати штраф, громадські роботи або ж позбавлення волі.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів та порушення заборони торгівлі окремими видами товарів в умовах воєнного або надзвичайного стану (№7261).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроектом у Кримінальному кодексі України пропонується встановити, що торгівля алкогольними напоями на територіях, де запроваджено воєнний чи надзвичайний стан, в порушення встановлених обмежень або заборони торгівлі такими товарами - караються штрафом від 1 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються штрафом від 3 до 8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 тис. грн) або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Також у статті про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів встановлюється, що якщо такі дії були вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану, вони караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

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