У Запоріжжі 17-річний підліток одягнув форму поліцейського, щоб "навести лад у місті".
Читайте такожВ Києві склали протокол на підлітка, який "зіганув" на акції 9 травняПро це повідомляють у МВС.
У поліцію надійшов виклик про конфлікт із поліцейським.
На місці події патрульні виявили підлітка у поліцейському однострої.
"Його звати Максим і йому лише 17 років. Попри свій вік, юний "охоронець порядку" цікавиться законами та часто повідомляє про виявлені правопорушення в поліцію. Він відповідальний та хоче жити у безпечному просторі. Але вирішив піти далі й одягнув форму поліцейського, щоб допомогти навести лад у рідному місті", - йдеться у повідомленні.
У хлопця забрали форму, з його батьками проведуть роботу.
"Якщо хлопець не змінить свого бажання бути охоронцем порядку в майбутньому, то чекатимемо його у лавах Національної поліції України. А поки - налагодимо з ним постійне спілкування і спрямовуватимемо його у прагненні до знань", - зазначили у МВС.
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