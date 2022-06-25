На думку "патріотки", яка погрожувала замалювати мурал і з кулаками кидалася на активістів, малюнок зробить будинок мішенню для окупантів.

В Запоріжжі жінка влаштувала скандал через патріотичний мурал з написом ЗСУ. Місцева мешканка погрожувала, що скине художника з драбини, якщо той не припинить створювати малюнок. Однак вона заявила, що нібито є патріоткою.

Скандал потрапив на відео, його опублікували в місцевому Telegram-каналі.

Так, місцева мешканка побачила, що на одному з будинків активісти створюють мурал. Їй це не сподобалося. Жінка підійшла до художника і почала вимагати, щоб той припинив створювати малюнок.

Вона заявила, що нібито є патріоткою, але все одно зафарбує мурал коричневою фарбою. На думку жінки, через малюнок будинок можуть зруйнувати окупанти.

Місцева мешканка погрожувала, що скине драбину, на якій стояв художник. Після слів вона перейшла до дій і почала кидатися на активіста з кулаками. Жінка штовхала художника, він міг впасти з драбини. Чим закінчився скандал - невідомо. Однак активісти все ж закінчили створення муралу, попри всі погрози "патріотки".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Миколаєві затримали подружжя, яке здавали Росії позиції ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: