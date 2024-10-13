Мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною.

Наступне оновлення застосунку "Армія+" отримає функції навчання, а в майбутньому у додатку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів. Про це під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, основні нововведення "Армія+" включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - підкреслила Черногоренко.

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Застосунок "Армія+"

На початку серпня в Україні офіційно запустили застосунок "Армія+". Цей застосунок має звільнити українську армію від марудної паперової роботи.

Нещодавно в Міноборони розповіли, скільки військових частин вже запровадили "Армію+". За даними відомства, вже понад 50 тисяч військових вже авторизувалися в додатку.

При цьому вже 80 частин почали оформлення рапортів через встановлення "Армії+" безпосередньо й у військових і в командирів.

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