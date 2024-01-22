Військовозобов'язаний зазначив, що категорично не хоче служити в армії через релігійні переконання.

У Хмельницькій області чоловік вирішив ухилитися від мобілізації, почавши ходити до церкви "Свідків Єгови".

Як йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області, уродженця Миколаєва визнали придатним до військової служби. 6 травня 2023 року йому намагались вручити повістку для відправлення до військової частини. Чоловік категорично відмовився від повістки.

Під час судового засідання військовозобов'язаний підтвердив це та зазначив, що категорично не хоче служити в армії через релігійні переконання.

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"Він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації "Релігійний центр Свідків Єгови в Україні", за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу", - йдеться у матеріалах суду.

Чоловік заявив, що відвідує центр "Свідків Єгови". У церкві зазначили, що це дійсно так від травня 2023 року. Втім, військовозобов'язаний не є прихожанином цієї релігійної організації.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Закон про мобілізацію - останні новини

11 січня Кабінет мініістрів відкликав скандальний законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання його повторно винесуть на розгляд до Верховної Ради. Ряд норм законопроекту викликали дискусії, зокрема, електронні повістки, вилучення у підприємців авто, призов інвалідів третьої групи та інше.

В Офісі президента запевнили, що закон буде прийнятий в будь-якому випадку.

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