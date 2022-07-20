Президент заявляє, що за півроку треба зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готує деякі історичні рішення для участі в житті об’єднаної Європи.

Як повідомив глава держави у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook, сьогодні він обговорив посилення тиску на Росію за війну та додаткову підтримку для України під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії, які відвідали Київ.

Зеленський подякував обом державам за вже надану допомогу й окреслив, які потреби є на найближчий час.

"Чехія головує в Раді Європейського Союзу, і тому важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність. За ці півроку маємо зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС", - заявив президент.

Також сьогодні Зеленський говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Серед головних тем – фінансова підтримка для України. Готуємося до проведення чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи", - наголосив президент.

Раніше Зеленський дав відповідь, чи отримає Україна сучасну ППО.

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