Глава держави заявив, що все залежить від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна має певні домовленості з міжнародними партнерами стосовно отримання систем протиповітряної оборони, але "потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Впевнений, що ви бачили, наскільки ефективна зброя, надана партнерами, передусім сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун". І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що представники Української держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО.

"І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту. Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що саме ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України Олени Зеленської перед Конгресом Сполучених Штатів Америки.

"Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти", - наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS, а не просто два ЗРК.

До цього була інформація, що Україна отримає три норвезько-американських системи NASAMS від США.

До цього стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір купити Україні передову зенітно-ракетну систему ППО NASAMS.

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