Україна не збирається знову отримувати ядерну зброю - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив плани України щодо Будапештського меморандуму. Зокрема, він запевнив, що Україна не планує знову отримувати ядерну зброю.
Про це очільник МЗС заявив під час свого виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН.
"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, що сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також заявив, що в Україні не йде мова про розроблення ядерної зброї.
Як повідомляв УНІАН, 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Президент також запропонував у найближчі тижні скликати саміт держав п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії) за участю України, Німеччини та Туреччини.
Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, українська влада прагне домогтися прийняття конкретних рішень про гарантії безпеки для України.
Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.
Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.