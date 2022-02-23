Україна не збирається знову отримувати ядерну зброю - Кулеба

Міністр нагадав про внесок України у глобальну безпеку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив плани України щодо Будапештського меморандуму. Зокрема, він запевнив, що Україна не планує знову отримувати ядерну зброю.

Про це очільник МЗС заявив під час свого виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також заявив, що в Україні не йде мова про розроблення ядерної зброї.