Голова МЗС наголосив, що українська влада прагне домогтися ухвалення конкретних рішень про гарантії безпеки для України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив мету скликання консультацій за участі країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн брифінгу у Facebook.

"Повірте мені, що ми не робимо нічого заради ефектності. Кожен крок ми робимо заради ефективності. Нам потрібна ефективна безпека держави, нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Ми над цим будемо працювати", - сказав міністр.

"І треба чесно зараз перевірити: працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов'язаними з ним рішеннями, чи не працює? Ми це зробимо, і зробимо щиро, з добрими намірами, і ми зараз звернемося на виконання доручення президента Зеленського до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом, щоб провести консультації. Але не просто провести консультації, а вийти з цих консультацій з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України", - наголосив Кулеба.

Голова МЗС вважає, що відмова Росії від проведення таких консультацій не повинна впливати на рішення інших держав-гарантів щодо участі у консультаціях.

"Ці гарантії безпеки надавалися Україні у 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально, і ці гарантії були об'єднані в одному документі. Тож відмова Росії не є підставою для не проведення консультацій", - підкреслив міністр.

Водночас, він висловив сподівання, що Росія підтвердить свою участь у консультаціях.

"Далі, у залежності від того, чим завершиться цей етап, ми зрозуміємо варіанти подальшого руху, і ми будемо рухатися вперед в залежності від розвитку подій", - сказав Кулеба і запевнив, що Україна не стоятиме на місці.

Глава МЗС додав, що настав час відкинути всі ілюзії і працювати на один результат - на безпеку України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює проведення консультацій держав-гарантів Будапештського меморандуму. Він нагадав, що з 2014 року Україна тричі намагалась скликати такі консультації, і тричі - безрезультатно.

Зеленський наголосив, що за відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна нібито отримала гарантії безпеки, і тепер не має ні тієї зброї, ні гарантій безпеки, ні частини території, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія.

Будапештський меморандум

У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

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