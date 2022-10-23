У Міноборони Нідерландів відзначили той значний прогрес, який показують українські військові.

Нідерланди виділять Україні додаткові 500 мільйонів євро на військове обладнання в рамках шостого пакета допомоги. Його готують через Європейський фонд миру.

Про це повідомили у Міноборони Нідерландів.

"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього прогрес у військовій сфері", - заявила очільниця міністерства Кайса Оллонгрен.

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За словами міністерки, українські військові показують значний прогрес. Оллонгрен наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України.

У Міноборони Нідерландів додали, що військова місія ЄС зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині, наприклад, у сфері розмінування чи інших спеціалізованих питань.

Допомога Нідерландів у війні

Рано вранці 24 лютого без оголошення війни російські окупанти вторглися на територію України.

Нідерланди підтримували Україну антиросійськими санкціями, відкривали центри для українських біженців, а також долучались до ініціатив офіційного Києва.

У березні Оллонгрен наголосила, що Нідерланди та інші країни-члени НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні, навіть якщо ці поставки можуть стати ціллю російських атак.

29 червня стало відомо, що Німеччина і Нідерланди доставлять в Україну додаткові шість гаубиць 155-мм калібру Panzerhaubitze 2000.

У серпні прем’єр країни Марк Рютте наголосив, що Україна може розраховувати на допомогу Нідерландів. Тоді анонсували передачу сучасного важкого озброєння, самохідних гаубиць та панцирників.

Як повідомляв УНІАН, Нідерланди наполягають на збільшенні постачання зброї для України.

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