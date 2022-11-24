Напередодні аналогічне рішення ухвалив Європарламент.

Палата представників парламенту Нідерландів визнала РФ державою-спонсором тероризму через воєнні дії в Україні.

Видання trouw.nl зазначає, що це рішення відповідає курсу Палати представників.

Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

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Визнання Росії державою-терористом

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним. Також, вперше в історії, ПАРЄ заявила про необхідність постачання зброї країні.

18 жовтня парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним. Естонія також закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у вчиненні агресії.

26 жовтня Сенат Польщі визнав владу РФ терористичним режимом. За резолюцію проголосували всі присутні сенатори. У резолюції також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні винних у злочинах в Україні.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. На засіданні закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для РФ, котрий дозволить засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, а й вище керівництво Російської Федерації.

23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. У резолюції зазначається, що загарбники в Україні здійснюють "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру", унаслідок чого загинули тисячі осіб. Крім того, супротивник здійнює звірства - катування, сексуальне насильство, страти без слідства та суду, викрадення.

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