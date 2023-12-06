Найближчим часом вони возз’єднаються зі своїми родинами.

В Україну повернулися ще вісім дітей, яких незаконно вивезли в Росію або на тимчасово окуповані території України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Сьогодні, у День Святого Миколая, повертаємо вісьмох дітей додому. Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво - четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз’єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині", - заявив він.

Єрмак висловив вдячність Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ.

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Повернення викрадених Росією українських дітей

Раніше The Washington Post писало, що Росія погодилася звільнити ще шість викрадених українських дітей і дозволити їм возз'єднатися зі своїми сім'ями в Україні в результаті посередництва Катару. Зазначалося, що група з шести осіб повинна покинути Москву у вівторок і через Білорусь відправитися в Україну, розповіло джерело. Мати одного 11 – річного хлопчика з цієї групи - український солдат, яка зараз у полоні в Росії. Його батько помер близько десяти років тому, і тепер він буде жити у тітки по материнській лінії. Досі він жив у родичів у Донецькій області.

З початку повномасштабної війни на територію Білорусі вивезли понад 2400 дітей з України. Про це йдеться в дослідженні лабораторії гуманітарних досліджень при Єльській школі громадського здоров'я.

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