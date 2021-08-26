12 українців працювали за субконтрактом ООН та перебували на військовій базі в околицях Кабула.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 12 українців, які працювали за субконтрактом ООН та перебували на військовій базі в околицях Кабула в Афганістані, вже повернулись до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ті 12 громадян України, які були на військовій базі, ми благополучно повернули їх до України", - сказав Кулеба.

За його словами, ці евакуйовані громадяни вдячні Українській державі за допомогу.

Евакуація з Афганістану, захопленого талібами

Після захоплення радикальним рухом "Талібан" влади в Афганістані стало відомо, що на військовій базі в околицях Кабула перебуває 12 українців, які працюють за приватними контрактами.

Читайте такожКулеба прокоментував "евакуацію" Росією українців з Афганістану"МЗС відомо про дванадцятьох українців, які зараз перебувають на військовій базі в околицях Кабула. Наше посольство підтримує із ними зв'язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з'явиться можливість евакуації", - повідомляв речник МЗС Олег Ніколенко 17 серпня.

При цьому зазначалося, що українських військових в Афганістані немає.

Україна вже трьома рейсами евакуювала з Афганістану понад 250 людей. Зокрема, 23 серпня вивезли 41 українця та 57 афганців.

Міністерство закордонних справ заявляло, що на території Афганістану залишилося ще близько 90 українців.

Автор: Віталій Саєнко