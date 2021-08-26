Глава МЗС звернув увагу, що Росія здійснювала евакуацію людей з аеропорту Баграм, який контролюється талібами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав фейком інформацію про нібито евакуацію Росією українців з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС прокоментував, що РФ на чотирьох літаках здійснила евакуацію близько 500 людей.

"Станом на зараз у нас відсутня інформація про те, що на борту цих літаків були громадяни України. Той факт, що ці літаки летіли не в аеропорт Кабула, який контролюється військами коаліції (на чолі із США - УНІАН), а в аеропорт Баграм, який знаходиться під контролем талібів, свідчить про дві речі. По-перше, про тісний зв'язок між Російською Федерацією і рухом "Талібан", який, до речі, офіційно у Росії заборонений. А по-друге, про те, що можливість, аби на цих евакуаційних літаках були українські громадяни, вона дуже низька, тому що на базі Баграм і у її околицях не було українських громадян. Принаймні тих громадян України, про яких нам було відомо", - наголосив Кулеба.

Читайте такожСтатус біженця в Україні попросили 65 евакуйованих афганцівГлава МЗС радить дуже обережно ставитись до будь-якої російської інформації, бо росіяни вже вкидали в інформаційний простір фейки про те, що Україна нібито "кинула" на військовій базі 12 громадян і про ще начебто "двох військових, які десь сидять під скелею".

"Зараз вони вкинули історію про те, як героїчно вони врятували громадян України. Будь-яка інформація, яка надходить з Російської Федерації, потребує ретельної перевірки", - наголосив Кулеба.

Що передувало

Раніше російське агентство ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ розповсюдило інформацію, що організує евакуацію з Афганістану більш як 500 громадян РФ, країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і України на чотирьох літаках.

Водночас Україна не просила РФ про евакуацію українців з Афганістану.

Автор: Віталій Саєнко