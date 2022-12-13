Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший в світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет.

Завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" вдалося зібрати близько 94 млн гривень.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Близько 94 млн гривень вдалося зібрати завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший в світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет", - зазначив Федоров.

За його словами, всі браслети з останньої довоєнної партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено.

Також міністр підкреслив, що ці браслети об‘єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 країн світу.

Як йдеться на сторінці United24, останній браслет із металу "Азовсталі" продали нещодавно. Загальний наклад браслетів становив 100 тисяч штук, їх придбали люди у 44 країнах.

Зібрані кошти направили на потреби українського війська:

40,3 мільйона гривень із першого накладу спрямували на "Армію дронів";

94 мільйони гривень з останнього міжнародного накладу передадуть на Флот морських дронів;

152,7 мільйона гривень спецнакладу "Вірю ЗСУ" передали на систему протидії ворожим дронам "Ловець Шахідів".

Довідка УНІАН. Кожен браслет створений з 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату Азовсталь. Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му — новий саркофаг на ЧАЕС. У 2022 році листопрокатний цех, в якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Це перший проєкт у реалізації спільної ініціативи фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи "Метінвест" з використання останньої довоєнної партії Азовсталі задля збору коштів на підтримку України під час війни.

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