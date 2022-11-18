Станом на 17 листопада Міноборони не тільки забезпечило поточні потреби ЗСУ, а й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів.

Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що у березні-квітні ситуація із забезпеченням шоломами та бронежилетами була непростою.

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"Згідно з даними, які мені доповідали, на весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві … один шолом. Стартувати довелося саме у такій реальності. Станом на 17 листопада Міноборони не тільки забезпечило поточні потреби Збройних сил України, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів", - зазначив міністр.

За його словами, резерв буде поступово зростати відповідно до запитів ЗСУ.

"Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням", - вважає Резніков.

Він також додав, що українські виробники не тільки виконували замовлення для Міноборони, але й експериментували, створювали нові зразки, підвищували якість. Зокрема, розроблено бронежилет спеціально для українських захисниць з урахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо, якому немає аналогів.

"Після завершення циклу випробувань він піде у війська", - уточнив очільник МОУ.

Він зауважив, що так само зараз тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами і низкою новацій, які знижують навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути захист.

"Тобто під час активної фази війни ми стали де-факто незалежними в одному з важливих елементів забезпечення наших воїнів. Ми намагаємось застосовувати подібну стратегію скрізь, де це обґрунтовано. Щоб Україна максимально спиралася на свій потенціал і розвивала його. У першу чергу – у процесі забезпечення озброєнням та військовою технікою", - пояснив міністр.

За словами Резнікова, зокрема, Міноборони ініціювало та забезпечило ухвалення рішення уряду, яке значно спростило процес випробування та прийняття зразків на озброєння чи постачання.

Він додав, що наступним кроком буде перегляд усіх існуючих ДКР (дослідно-конструкторських розробок), щоб залишити фінансування тільки тих, які дійсно зорієнтовані на результат.

Також у МОУ планують змінити підхід до реалізації ДКР, щоб "вони не перетворювалися на безкінечний процес, який може тривати десятиліття і підтримуватися тільки тому, що на нього вже колись були витрачені кошти, а закрити – це взяти на себе відповідальність".

Також очільник міністерства розповів, що Україна вдосконалює й логістику, у тому числі – через впровадження програми НАТО Logfas.

"Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проектів підтримки на середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України. Росія на цьому полі програє. Попереду дуже непростий період. Ворог вдається до терору, щоб спричинити гуманітарну кризу. Але баланс вже змінився. Росія приречена на поразку. Україна обов’язково переможе. Працюємо над тим, щоб світ сприйняв українське бачення перемоги, і вона настала якомога швидше", - підсумував Резніков.

Забезпечення військових в умовах війни

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що в Україні немає жодних проблем з виплатами, амуніцією ні тим паче з зимовою формою.

У міністерстві зазначили, що тема забезпечення війська зимовою формою поступово зникає з порядку денного. Це свідчення того, що левова частка військовослужбовців формою забезпечені.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі голова МЗС заявив, що Данія передасть для ЗСУ зимову форму і одяг.

Крім того, допомогти з зимовою формою українським військовим взялися США, Канада, Швеція і Фінляндія.

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