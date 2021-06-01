За словами генпрокурора, в Україні стрімко зростає кількість суїцидальних випадків серед дітей.

Україна входить до трійки лідерів-постачальників дитячої порнографії у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктової під час наради за участі керівників правоохоронних та інших державних органів щодо стану протидії дитячій злочинності та захисту прав та інтересів дітей, які стали жертвами злочинних посягань.

«Статистика Ради Європи є жахливою: кожна п’ята дитина хоча б раз в житті пережила сексуальне насильство. Особливо турбує динаміка кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності, вчиненої щодо дітей в нашій державі», - заявила вона.

За словами Венедіктової, торік кількість таких злочинів збільшилась на 9%, цього року – на третину.

«Більше ніж на половину минулого року зросла кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань, в 2021 році – майже на чверть, передусім – у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізький, Львівській та Херсонській областях. У більшості випадків сексуальне насильство вчиняється над дітьми особами з їх близького оточення, щонайменше 30% з них – родичі неповнолітніх», - додала вона.

Генпрокурор підкреслила, що наразі є актуальним повноцінний запуск Мін’юстом єдиного реєстру осіб, які засуджені за вчинення статевих злочинів проти дітей, що має стати дієвим способом профілактики.

«За даними незалежної організації Internet Watch Foundation Україна перебуває в ТОП-3 лідерів постачання дитячої порнографії у світі. Це соромно. Ситуація потребує негайного реагування всіх органів правопорядку. Фундаментальним кроком на цьому шляху має стати прийняття цьогоріч парламентом закону, який не лише приводить українське законодавство у відповідність до Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, а ще й посилює відповідальність за виробництво та поширення дитячої порнографії», - заявила вона.

Венедіктова відзначила, що наразі поліція викрила впродовж 2020-2021 років близько 300 фактів розповсюдження дитячої порнографії. «Щотижня 5 тисяч пристроїв завантажують дитячу порнографію. Ми за два роки викрили триста. Цифри говорять самі за себе», - нарікає вона.

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Також генпрокурор розповіла, що в Україні стрімко зростає кількість суїцидальних випадків серед дітей: за п'ять місяців поточного року ця кількість вже перевищила показники двох попередніх років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час наради за участю керівників правоохоронних та інших державних органів щодо стану протидії дитячій злочинності та захисту прав та інтересів дітей, які стали жертвами злочинних посягань.

«Невідкладної реальної допомоги та захисту потребують понад 5 тис. дітей, які лише за минулий рік постраждали від протиправних посягань, третина з них є тяжкими та особливо тяжкими. Якщо торік ми мали тенденцію на понад 4% кількості потерпілих, то цьогоріч їх кількість зросла на 17%», - заявила вона.

Венедіктова занепокоєна тим, що значна кількість дітей стають жертвами умисних вбивств та замахів на них. «У 2020 році від таких злочинів потерпіли більш ніж 60 дітей, а їх кількість зросла майже на чверть. Найбільше – у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Черкаській областях та Києві. Цього року їх вчинено щодо 15 дітей», - зауважила вона.

Генпрокурор також наголосила на стрімкому збільшенні спроб суїциду серед дітей та підлітків. «За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі накладають на себе руки більш ніж 200 дітей та 1,5 тис. підлітків. В Україні цьогоріч лише за п'ять місяців ми маємо 149 суїцидальних випадків. Їх кількість уже перевищила показники і за 2019 і за 2020 роки. При цьому третина самогубств вчинена малолітніми дітьми, які не досягли 14-річного віку, а кожен п’ятий, хто вчинив суїцид – це діти віком від 11 до 13 років», - повідомила вона.

Венедіктова вважає неприпустимим, що розслідування таких фактів здебільшого зводиться лише до формального зібрання доказів про відсутність насильницьких дій щодо дітей. «Упродовж 2020-2021 років жодній особі про підозру за фактом доведення дитини до самогубства не повідомлялося. Лише у 2019 році правоохоронці домоглися скерувати до суду одне кримінальне провадження за фактом доведення ще у 2015 році неповнолітнього до самогубства на Харківщині. До цього часу судовий розгляд триває», - додала вона.

За словами генпрокурора, в Україні все частіше говорять про «групи смерті», адміністратори яких свідомо доводять підлітків до самогубства. Натомість – швидке поширення інформації про їх існування призводить до того, що діти самі стають їхніми кураторами. «Лише цьогоріч департаментом кіберполіції вже заблоковано більше 20 тематичних спільнот, які пропагували культ насильства та вчинення самогубств», - повідомила генеральний прокурор.

День захисту дітей

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це одне з найстаріших міжнародних свят.

Святкування дня дитини запроваджено з метою привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на практичну реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей у всьому світі.

Міжнародний день дитини - не єдине свято, присвячене дітям. Так, 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. Дата була обрана не випадково, адже саме в цей день 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини.

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Автор: Дмитро Хилюк