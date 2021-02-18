Згідно з результатами дослідження ЮНІСЕФ, Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку "лідерів" з її поширення.

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей, придбання і зберігання дитячої порнографії.

Читайте такожНа Одещині судитимуть директора дитбудинку за підозрою в розбещенні малолітніх вихованокЯк передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)" (№ 3055) проголосували 322 народних депутатів.

У пояснювальній записці вказується, що, за результатами дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку "лідерів" з її поширення.

Так, з-поміж опитаних неповнолітніх осіб 14-18 років 11% відповіли, що показували свої оголені тіла; 7,8% – займалися сексом за певну плату; 3,2% – погоджувалися сфотографуватися або знятися у фільмі в оголеному вигляді. Результати дослідження "Комплексна оцінка масштабів продажу дітей, дитячої проституції й порнографії в Україні" були оприлюднені в 2010 році.

Законом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 156-1 " Домагання дитини для сексуальних цілей". Статтею передбачено, що пропозиція зустрічі, зроблена повнолітньою особою, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з метою вчинення стосовно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, у разі якщо після такої пропозиції було вчинено хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася, - карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропозиція зустрічі неповнолітній особі з метою втягнення її у виготовлення дитячої порнографії, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Такі ж дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також Кримінальний кодекс доповнено статтями 301-1 і 301-2.

Зокрема, статтею 301-1 передбачено, що умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій, або умисне її придбання, або умисне зберігання, ввезення в Україну, перевезення чи інше переміщення дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За ввезення в Україну дитячої порнографії з метою збуту чи розповсюдження або її зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А за виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Статтею 301-2 ККУ передбачено за проведення видовищного заходу сексуального характеру, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, у якому задіяно неповнолітню особу, позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відвідування видовищного заходу сексуального характеру з метою його перегляду, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, в якому завідомо для відвідувача задіяно малолітню чи неповнолітню особу, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Втягнення неповнолітньої особи до участі у видовищному заході сексуального характеру, що проходить, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, або примушування неповнолітньої особи до участі у такому заході з використанням обману, шантажу, уразливого стану особи або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, – караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під видовищним заходом сексуального характеру у цій статті слід розуміти публічний показ у будь-якій формі продукції сексуального характеру або сценічні дії, метою яких є втілення сексуальних дій».

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Автор: Надя Пришляк