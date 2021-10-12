У 2020 році громадянам України було видано 601 200 перших видів на проживання в ЄС.

Українці вже п’ятий рік поспіль отримують найбільшу кількість дозволів на проживання в країнах Європейського Союзу.

У 2020 році громадянам України було видано 601 200 перших видів на проживання в ЄС, що робить їх найбільшою групою громадянства серед усіх одержувачів. Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, посилаючись на дані Євростату.

Працевлаштування стало основною причиною для отримання дозволів українцями (86% усіх перших дозволів на проживання). Польща очолила список європейських країн, де українцям видали найбільше посвідок в основному для роботи - 81% (488 900 дозволів).

На другому місці за кількістю отриманих дозволів на проживання в країнах ЄС - громадяни Марокко (123 400 дозволів, з яких 56% були видані в Іспанії), на третьому - громадяни Індії (79 270, з яких 14% були видані в Німеччині). На громадян цих країн припадало понад однієї третини (36%) всіх перших дозволів на проживання, виданих у 2020 році.

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В цілому у 2020 році було видано близько 2,2 млн перших посвідок на проживання для громадян країн, які не входять до ЄС. Їх кількість зменшилася на 24% (або 706 000) у порівнянні з 2019 роком. І це перше падіння, яке спостерігається у зростаючій тенденції 2013-2020 років. Зниження кількості перших дозволів на проживання в основному було спричинено пандемією COVID-19 та пов’язаними з цим обмеженнями на подорожі та адміністративними діями, які ввели національні органи влади.

Як повідомляв УНІАН, польські роботодавці активно запрошують на роботу українців і готові платити нашим заробітчанам суми, які набагато вище за середню зарплату в Україні.

Автор: Олег Давигора