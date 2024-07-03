Українці розповіли про ставлення до США і Китаю на тлі війни з Росією, - опитування

Зокрема, лише 1% опитаних українців вважають, що Китай відіграє дуже позитивну роль.

Українські громадяни повідомили про ставлення до США і Китаю у зв'язку з їх роллю у війні, які Росія розв'язала проти України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у травні та оприлюдненого 3 липня Європейською радою з міжнародних відносин.

Зокрема, у респондентів запитали про країни та організації, які відіграють найпозитивнішу та найнегативнішу роль у війні в Україні.

Результати опитування показали, що українці вважають дуже позитивною роль Європейського Союзу та США. Ці погляди особливо відрізняються від думки про роль, яку відіграють Китай та такі основні країни глобального півдня як Бразилія, Індія і Південно-Африканська республіка.

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Так, 28% опитаних вважають дуже позитивною роль США, 50% - скоріше позитивною. Лише 3% вважають роль США дуже негативною, а 5% - скоріше негативною.

Стосовно Євросоюзу, 18% вважають роль ЄС дуже позитивною, а 54% - скоріше позитивною. Лише 2% вважають її дуже негативною і 4% - скоріше негативною.

При цьому, роль Китаю, Бразилії та Індії вважає дуже позитивною лише 1%.

31% опитаних вважає роль Китаю дуже негативною і 34% - скоріше негативною.

У цьому дослідженні у травні було опитано 1,5 тис респондентів в Україні віком від 18 років. В Україні опитування проводили Datapraxis і Rating Group.

Війна в україні - думка європейців

У той час як більшість українців вірить, що Київ переможе у війні з російськими військами, європейці налаштовані більш скептично. Втім, велика частина опитаних схильна вірити, що війна завершиться шляхом переговорів.

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