У середньому торік 12,5 тисяч пар одружувались щомісяця, що є найнижчим показником за останні 10 років.

Впродовж 2024 року в Україні було зареєстровано 2,7 тис. шлюбних договорів, що на 7% більше, ніж у 2023 році. Загоалом же минулоріч було укладено понад 150 тис. нових шлюбів, що на 19% менше, ніж у 2023 році, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Як повідомляє платформа "Опендатабот", у середньому 12,5 тисяч пар одружувались щомісяця у 2024 році, що є найнижчим показником за останні 10 років.

"2 762 шлюбні договори було зареєстровано минулоріч. Це на 7% більше, ніж у 2023 році. Проте це все ще на третину менше, ніж у 2021 році. Напередодні повномасштабної війни українці уклали рекордну кількість подружніх контрактів — 4 099", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі на 54 шлюби припадає лише один шлюбний договір. До порівняння, у 2023 році один шлюбний договір припадав на 72 одруження.

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У 2024 році Єдиний реєстр боржників було поповнено на понад 712 тис. записів. Найчастіше це були штрафи за порушення правил дорожнього руху, стягнення за адмінпорушення та на користь державного бюджету.

Аналітики "Опендатабот" також зазначали, що від початку повномасштабної війни еспресо в Україні подорожчало в 1,7 рази - з 19 гривень 2021 року до 33 гривень на кінець 2024 року.

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