Вона зазначила, що українці вміло використовували полонених російських військових, які говорили зі своїми матерями. У той час як російський наратив стає все більш божевільним.

Російські війська продовжують атаки на мирні українські міста, стикаючись з жорстким опором, але вже зараз можна припустити, що Україна виграла в інформаційній війні.

Про це заявила канадський автор, що спеціалізується на дослідженні воєн, Маргарет МакМіллан в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

"Думаю, що люди воюють тому що вони хочуть чогось. Жадібність, яку можна бачити у Путіна - він хоче Україну. Воювати також йдуть через страх, українці ж пішли на війну, тому що у них немає іншого вибору", - зазначила МакМіллан.

Вона зазначила, що Путін мотивований якоюсь дивною формою російського націоналізму... "У такій автократії, як Росія, у Путіна, я б не сказала, що у нього повний контроль, але він контролює всі державні інститути: спецслужби, силовиків, а Дума - це тільки штамп... Рішення виходять від нього. Я дійсно думаю, що це війна Путіна. Так само, як я думаю, що Друга світова війна в Європі була війною Гітлера", - пояснила свою позицію фахівець.

На її думку, в даний час соціальні мережі стали засобом спроб послабити ворога і згуртувати власний народ.

"Думаю, українці без зусиль виграли інформаційну війну. І цьому наративу вірять, думаю, вірять навіть у Росії. Наприклад, українці вміло використовували полонених військових, які говорили зі своїми матерями. Або за допомогою Facebook показали російським сім'ям, що їхні сини живі і здорові. Російський наратив стає все більш божевільним, якщо можна так сказати", - зазначила вона.

"Я маю на увазі (заяви РФ), що при владі в Україні наркомани. Що Росія вторглася, щоб не дати Україні отримати ядерну зброю. Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в 1990-х роках. Мені здається, що це не дуже ефективно чи не так?", - вважає МакМіллан.

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