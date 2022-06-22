Йдеться, зокрема про військовозобов'язаних, які втратили чоловіків, дружин та дітей.

У Верховній Раді України пропонують надавати відстрочку від мобілізації громадянам, які втратили близьких родичів під час проведення операції Об’єднаних сил і дії воєнного стану.

На сайті парламенту оприлюднено проект закону про внесення змін до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481).

Законопроектом пропонується встановити, що військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Йдеться про таких близьких родичів як чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону розроблено у зв’язку із необхідністю передбачити положення закону, які б дозволяли отримати відстрочку особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Зеленського пояснили, чому Україні зараз не потрібна загальна мобілізація.

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