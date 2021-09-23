Нова функція полегшить роботу адміністраторам сервісних центрів та життя українцям.

Клієнтам сервісних центрів МВС доступний новий функціонал в "Дії". Тепер українці можуть ділитися документами прямо з програми.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС

"Спільно з Міністерством цифрової трансформації України запроваджено новий функціонал - шерінг документів. Відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред'явити електронний паспорт у додатку дія та поділитися цифровою копією документа", - йдеться у повідомленні.

За словами першого заступника начальника ДСЦ МВС Юрія Смольянінова, шерінг документів полегшить життя адміністраторам центрів і відвідувачам.

Читайте такожУ "Діі" з'явилася нова важлива функція для автомобілістівТепер в додатку "Дія" можна ділитися копіями цифрових документів, а також перевірити їх дійсність в кілька кліків.

Українцям, щоб поділитися копією електронного паспорта, необхідно:

відкрити паспорт в додатку "Дія";

натиснути на нього та обрати штрих-код;

надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код під штрих-кодом;

підтвердити запит.

"Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервера МВС. Завдяки шерінгу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору", - зазначено в повідомленні.

При цьому документ передається тільки після запиту адміністратора Сервісного центру МВС і підтвердження від власника документа. Копія, яка передається, містить тимчасову мітку та інформацію про Одержувача.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати і роздрукувати covid-сертифікат про вакцинацію.

Автор: Анастасія Горбачова