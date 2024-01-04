Для маскування власник компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера.

Служба безпеки України викрила одне із підприємств на Київщині у оптових поставках засобів тактичної медицини до РФ. Як повідомили у СБУ, в організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті. Нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію.

Як інформує СБУ, на території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній РФ, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України.

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Також окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави.

Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

Допомога армії РФ з боку українців

У жовтні минулого року Служба безпеки України інформувала, що викрила на Закарпатті місцевого підприємця, який допомагав Росії виробляти високотехнологічне обладнання для військових кораблів. Мова йде про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

Як встановлено, для реалізації оборудки ділок виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину нібито для замовників з Близького Сходу. Переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в РФ. Для перевезення оптових партій сировини використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС.

Таким чином, як заявили в СБУ, зловмисник поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 млн у гривневому еквіваленті.

Серед основних замовників товару були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії РФ – Нижньолипецького металургійного комбінату, що виробляє сталь. У подальшому цей сплав росіяни відправляли до підсанкційної російської компанії "Ізумруд", яка виготовляє радіолокаційне обладнання для військових кораблів агресора. Крім того, задокументовані факти постачання сировини до тимчасово окупованого Криму.

Директору підприємства повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111-1 "Провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора" Кримінального кодексу України.

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