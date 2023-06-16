Коли медики відмовилися лікувати чоловіка, дезінфікувати рану він мав можливість лише завдяки іншим вʼязням.

Український політв’язень Володимир Якименко в російській виправній колонії на знак протесту порізав вени, але йому не лише не надали відповідну допомогу, а й відправили до штрафного ізолятора.

Про це у своєму Telegram-каналі написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Якименко, якого засуджено за сфабрикованою справою через його проукраїнську позицію до 15 з половиною років позбавлення волі, зазнає знущань з боку співробітників виправної колонії №4 російського міста Пугачов.

Відео дня

"Бранця змушують шити форму для військових РФ за 12 рублів (майже 6 гривень) на місяць", - написав омбудсмен.

За відмову чоловіка кілька разів відправляли на вахту. Також йому забороняли телефонувати своєму адвокату.

"На знак протесту Володимир порізав собі вени. Кваліфікованої меддопомоги йому не надали, лише забинтували руку та відправили в ШІЗО", - повідомив Лубінець.

Невдовзі у чоловіка підвищилася температура, але навіть елементарного – жарознижувальних ліків – він не отримав.

"Володимиру лише міняли скривавлені бинти і запроторювали назад до камери. І так упродовж майже тижня", - зауважив уповноважений.

Він додав, що про це повідомила дружина Якименка Альона.

"Згодом медики взагалі відмовилися лікувати Володимира. Лише завдяки іншим вʼязням чоловік мав можливість дезінфікувати рану. Незважаючи на те, що рана почала загоюватися, в нього заніміли три пальці та частина руки біля запʼястя", - повідомив Лубінець.

Він звертає увагу світової спільноти, що антигуманне поводження з незаконно ув’язненими Росією громадянами України має системний характер. Росія продовжує зухвало порушувати міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію, відповідно до якої ненадання медичної допомоги прирівнюється до катувань і тортур.

Омбудсмен нагадав, що на початку лютого у російських застінках померли двоє кримських політв'язнів – Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг. Обидва вони мали проблеми зі здоров'ям і обом не надали допомоги.

"Міжнародна спільнота має активізувати зусилля для тиску на Росію, задля негайного звільнення всіх незаконно утримуваних нею громадян України!", - наголосив Лубінець.

Історія політв'язня Якименка

Як повідомляв УНІАН, таксист та активіст "Автомайдану" Володимир Якименко з Херсонської області активно допомагав українській армії на Донбасі та кримчанам, які у 2014 році покидали півострів через російську окупацію.

У червні 2017 року російські силовики затримали його на адміністративній межі з окупованим Кримом та звинуватили у транспортуванні наркотиків.

У перші дні Якименка катували, щоб отримати зізнання.

Згодом підконтрольний Кремлю "суд" у Криму ув'язнив його на 15,5 років. Якименка етапували до колонії у місто Пугачов Саратовської області Росії.

За словами дружини Якименка, після суду його також продовжувати катувати.

У грудні 2019 року український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Якименку не надають належної медичної допомоги через біль у животі, ключиці та проблеми з зубами, а працівники колонії застосовували до нього фізичне насильство.

У лютому 2020 року Денісова заявила, що адміністрація російської в’язниці погрожує Якименку зґвалтуванням, тисне на нього психологічно та не надає медичної допомоги.

23 квітня 2021 року дружина Якименка повідомила, що на нього припинили здійснювати психологічний та фізичний тиск, проте продовжують не надавати медичну допомогу. Зокрема, адміністрація колонії не дозволяє передавати Якименку необхідні ліки, аргументуючи це тим, що він не працює у колонії як інші засуджені.

Вас також можуть зацікавити новини: