Одразу два інформаційні ресурси групи 1+1 media – сайти УНІАН.net та ТСН.ua – посіли перші позиції у новинному сегменті рейтингу дослідницької компанії Gemius Audience.

Так, за даними Gemius, у липні другу сходинку рейтингу посів сайт інформаційного агентства УНІАН, зібравши місячну аудиторію в понад 7,4 млн відвідувачів. Бренд УНІАН представлений у всіх найбільших соціальних мережах: Facebook (400 тисяч читачів), Twitter (135 тисяч читачів), Instagram, і мессенджерах Viber (понад 155 тисяч учасників) і Telegram (разом близько 30 тисяч підписників).

Першу сходинку рейтингу посів сайт ТСН.ua, який відвідало майже 8,5 млн унікальних користувачів. Таким чином, ресурс втримує впевнене лідерство за результатами всього 2021 року.

Крім цього, нині ТСН.ua є найпотужнішим мультимедійним новинним ресурсом УАнету, про що свідчить статистика з соцмереж: Facebook-сторінка ТСН.ua нараховує понад 2,1 млн читачів; На YouTube-канал ресурсу підписано понад 2,5 млн користувачів, а відео на каналі загалом переглянули понад 2,2 млрд разів; В Instagram на оновлення від ТСН.ua підписано понад 620 тис. користувачів; Новини від ТСН.ua у Telegram читає 63 тис. осіб; У Twitter за оновленнями ресурсу стежать понад 800 тис. осіб; 55 тис. прихильників актуальних новин переглядають їх на Viber-каналі ТСН.ua.

"Першість ТСН.ua в новинному сегменті – уже давно не новина для нас. Таке вміле та тривале лідерство – це результати кропіткої роботи команди та дієвої стратегії. Так тримати! Неймовірно радісно, що сайт UNIAN.net піднявся у рейтингу та здобув нову аудиторію, що дозволило групі 1+1 media зібрати в інформаційному онлайн-просторі найбільшу кількість прихильників. Це величезна відповідальність і, я впевнений, команди і ТСН.ua, і УНІАН.net робитимуть все можливе, аби її виправдати. Щиро вітаю", – прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

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Автор: Іван Бойко