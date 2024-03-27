У 2003 році Канівська міськрада дозволила УПЦ (МП) оформити право власності на цю пам’ятку культурної спадщини.

Суд зобов’язав Київську митрополію Української православної церкви (Московського патріархату) повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття у Каневі.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, Успенський собор – це стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем.

"Встановлено, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам’ятку археології. У подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності", - розповіли у прокуратурі.

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Так, прокурори в суді довели незаконність передачі будівлі собору, адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у держвласності.

"Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 мільйона гривень

Наразі суд задовольнив позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради і Київської митрополії УПЦ (МП).

Законопроект про заборону УПЦ (МП) в Україні – що він передбачає

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити закон, який має покласти край діяльності Російської православної церкви в Україні. Йдеться про законопроект №8371.

Народний депутат України Володимир В’ятрович зауважив, що текст законопроекту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим у першому читанні урядовим варіантом.

"Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону", - пояснив він.

Як зазначив В’ятрович, у разі підтримки закону Російська православна церква і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

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